Prestazione gigante di Reijnders: contro il Real un centrocampista non giocava così dal 2015

Come riportato da OptaJohan, la prestazione di Tijjani Reijnders contro il Real Madrid è stata da annoverare tra quelle che capitano una volta ogni tanto. Questo il dato significativo riportato: "Tijani Reijnders (52 passaggi, 98% completati) è diventato il primo centrocampista a tentare più di 50 passaggi contro il Real Madrid in una partita di Champions League e a completarne almeno il 98% da Blaise Matuidi nel 2015 (55 passaggi per il PSG, sempre al 98%). Ordinato."

98% - @acmilan's Tijani Reijnders (52 passes, 98% completed) became the first midfielder to attempt 50+ passes against Real Madrid in a Champions League match and complete at least 98 percent of them since Blaise Matuidi in 2015 (55 passes for PSG, also 98%). Tidy. pic.twitter.com/O2z7JYrHMn