Presunte tangenti diritti tv, Malagò intercettato: "I presidenti di Serie A sono dei delinquenti veri"

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, è finito nelle intercettazioni nell'ambito dell'inchiesta, archiviata, sulla presunta tangente pagata per l'assegnazione dei diritti televisivi. Tra le frasi riportate da Repubblica, tanti protagonisti del mondo del calcio come ad esempio i presidenti di Serie A definiti "dei delinquenti veri". La Lega calcio "è un'organizzazione di diritto privato... perché altrimenti li arrestavano tutti, perché li hanno trovati colpevoli di corruzione sei anni fa con noi". Tra i nomi singoli menzionati da Malagò nelle intercettazioni - riporta sempre Repubblica - ci sono anche Preziosi, ex presidente del Genoa ("Un vero pregiudicato"), e il presidente della Lazio, Claudio Lotito: il capo. "E i nostri amici, Juventus e Roma, sono colpevoli quanto lui. Perché alla fine o per un motivo o per un altro, hanno rinunciato a lottare o lo hanno assecondato e sono diventati complici delle sue avventure...".