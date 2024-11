Preziosi: "Tutti gli investitori scapperanno. A noi interessa non l'intrattenimento, non siamo in America"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma Maracanà, in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex presidente del Genoa Enrico Preziosi è intervenuto su alcuni dei più importanti temi d'attualità in Serie A, tra i quali quello relativo alle proprietà straniere in Italia:

"Scapperanno tutti gli investitori che speravano di aver trovato un Eldorado, hanno trovato una situazione diversa. A noi interessa non l'intrattenimento, non siamo in America. Noi pensiamo al risultato sportivo, viviamo un calcio diverso dagli americani. Il modello più adeguato? Abbiamo vissuto con presidenti che hanno operato per passione, un calcio più romantico che non tornerà più. Oggi è più un business che però non si concretizza in numeri e risultati. Ormai sono poche le società italiane, la maggioranza sono tutte straniere. Tornare? Non ho più l'età (ride, ndr). Che Serie A vedremo tra 5 anni? Una Serie A che guarderà più al business, che non si concretizzerà però. Gli accordi su diritti tv e altro saranno sempre più difficili".