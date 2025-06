Prima di Sergio Ramos l'ultimo ad aver segnato all'Inter di testa da calcio piazzato era stato Gabbia

Nel corso della notte la nuova Inter di Christian Chivu ha fatto il suo esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey, storica compagine messicana che ha scritto una piccola pagina di storia della CONCACAF pareggiando per 1-1 contro i nerazzurri, visto che per la prima volta in 25 anni una squadra di questa federazione è riuscita a non perdere contro una rivale europea.

I marcatori della sfida del Rose Bowl Stadium di Pasadena sono stati Lautaro Martinez e l'eterno Sergio Ramos, che con il suo marchio di fabbrica, il colpo di testa, ha infilato Yann Sommer al 25esimo del primo tempo portando in vantaggio il Monterrey. Prima dello spagnolo, l'ultimo ad aver segnato all'Inter di testa da calcio piazzato era stato Gabbia nel derby dello scorso 22 settembre.