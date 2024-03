Prima offerta dei Los Angeles FC a Giroud: il francese si è preso del tempo per decidere

Dopo giorni di chiacchiere è arrivata la prima mossa dei Los Angeles FC. Stando infatti a quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, la squadra di MLS avrebbe presentato la sua prima offerta di contratto ad Olivier Giroud.

In scedenza con il Milan il prossimo giugno, l'attaccante francese si sarebbe preso pero' del tempo prima di prendere una decisione definitiva in merito al suo futuro. Oltre agli LA FC, anche altri club statunitensi avrebbero mostrato il loro interesse nei confronti del classe '86, ma la compagine californiana sembrerebbe essere ad oggi la favorita grazie anche al fattore Hugo Lloris, il quale starebbe spingendo per far sbarcare a Los Angeles l'amico Giroud.