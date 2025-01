Prima punta? No, il bomber del Milan è Pulisic: i numeri dell'americano sono impressionanti

vedi letture

Il Milan ha conquistato una vittoria emozionante contro il Parma, ribaltando il risultato nei minuti di recupero. Dopo essere andati in svantaggio due volte, i rossoneri hanno trovato la forza di reagire con i gol decisivi di Reijnders e Chukwueze. Una prestazione che ha dimostrato il carattere della squadra.

PULISIC-GOL

Christian Pulisic non segnava in Serie A dallo scorso 6 ottobre, contro la Fiorentina; nove partite senza reti da allora. Grazie al penalty trasformato oggi, per l'americano sono 11 gol e 5 assist stagionali finora.