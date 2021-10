Primavera, Alesi: "Vogliamo superare la fase a gironi della Youth League"

Gabriele Alesi, giovane centrocampista del Milan Primavera, è intervenuto ai canali ufficiali del club: “Mi aspettavo che nel campionato Primavera il ritmo si alzasse. So bene che il mister mi sta dando tanta fiducia, dato che sto giocando da sotto età. Spero di fare sempre meglio e di dare sempre il massimo per la squadra. Bisogna prendere fiducia tra di noi, aspettare, credere di più nelle partite e in noi stessi. I punti arriveranno, questo è un bel gruppo. Riguardando le partite ho visto che tiriamo poco e con poca convinzione, dobbiamo credere di più nel gol. In questo inizio di campionato ci sta mancando molta finalizzazione ma col tempo sono sicuro che i gol arriveranno. Contro il Napoli ci aspetterà una partita molto intensa e dura. Giochiamo contro una squadra forte, ma cercheremo di portare a casa i tre punti. Youth League? È un campionato molto competitivo, in cui l’intensità si alza ancor di più. Dobbiamo trovare più punti possibili e cercare di raggiungere la qualificazione. Ci crediamo perché siamo il Milan e dobbiamo puntare sempre in alto. Ognuno di noi vuole raggiungere questo obiettivo e andare avanti”