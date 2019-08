Tra poco più di un'ora, il Milan Primavera di Federico Giunti tornerà in campo, al Memorial Mamma Cairo. Dopo aver battuto in semifinale l'Inter per 2-1, i giovani rossoneri sono pronti a sfidare la Juventus, che in semifinale ha sconfitto il Torino, per cercare di aggiudicarsi il trofeo del torneo. L'appuntamento è per le 21 ad Asti.