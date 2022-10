Dopo il pareggio esterno in casa del Chelsea, il Milan Primavera torna in campionato per la settima giornata di Primavera 1. Sabato 8 ottobre alle 11 i rossoneri ospiteranno alla 'PUMA House of Football - Centro P. Vismara' l'Empoli, attualmente a una distanza dai rossoneri. La garà sarà visibile su Sportitalia e seguibile attraverso il nostro live testuale su MilanNews.it.