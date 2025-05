Primavera, Guidi: "Non siamo stati bravi a capitalizzare le tante occasioni che abbiamo avuto"

Mister Guidi, tecnico della Primavera, ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo la sconfitta di ieri contro il Torino. Un passo falso che ha complicato terribilmente le ambizioni playoff dei rossoneri. Queste le sue dichiarazioni:

“Diciamo che non siamo stati bravi a capitalizzare le tante occasioni che abbiamo avuto. E poi siamo andati sotto su due errori dove potevamo fare di più. Eravamo non messi bene, questi errori quando trovi squadre esperte come il Torino poi ti fanno male. Peccato, la sconfitta è un risultato che non ci stava per quello che avevamo espresso sul campo. Però sono gli errori che ci portiamo un po’ da tutta la stagione. I ragazzi producano tanto, stanno bene sul campo, giocano bene però poi nella fase conclusiva ci manca sempre qualcosa. Al di la del primo tempo dove meritavamo di essere in vantaggio anche nel secondo tempo la reazione c’è stata, abbiamo costruito occasioni estremamente pericolose però c’è sempre mancato qualcosa per chiuderle. Questo è sicuramente il tasto dolente della partita”.