Primavera, la classifica aggiornata: il Verona insidia il sesto posto del Milan

Il Milan ha chiuso il 32° turno del campionato di Primavera 1 con una brutta e inaspettata sconfitta in casa contro la Sampdoria, penultima in classifica, per 2-1. I rossoneri mantengono in ogni caso il sesto posto che rappresenta l'ultimo utile per qualificarsi ai playoff di fine stagione ma ora l'Hellas Verona settimo insidia i rossoneri a soli due punti di distanza. Mancano sette partite alla fine della stagione regolare, con un calendario che tutto sommato - sulla carta - sorride ai rossoneri. La classifica aggiornata:

Roma 64

Inter 63

Sassuolo 60

Fiorentina 57

Juventus 55

Milan 51

---

Verona 49

Lazio 47

Genoa 44

Cagliari 42

Lecce 41

Torino 40

Monza 40

Atalanta 39

Cesena 38

Cremonese 37

Bologna 29

---

Empoli 29

Sampdoria 22

Udinese 14