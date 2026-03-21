Primavera, Milan-Juventus: le formazioni ufficiali della sfida

Primavera, Milan-Juventus: le formazioni ufficiali della sfidaMilanNews.it
© foto di Uff. Stampa FC Crotone
Oggi alle 11:24News
di Federico Calabrese

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Juventus, gara del campionato Primavera 1 che inizierà alle ore 13 allo Sportitalia Village di Carate Brianza. Ecco le scelte di Giovanni Renna e Simone Padoin.

MILAN-JUVENTUS, LE FORMAZONI UFFICIALI

Juventus (3-5-2): Huli; Rizzo, Montero, Verde; Leone, Milia, Tiozzo, Bellino, Grelaud; Sylla, Durmisi.

Milan (4-3-3): Bouyer; Colombo, Cullotta, Cissé, Borsani; Perera, Pandolfi, Mancioppi; Colombo, Domnitei, Batistini.