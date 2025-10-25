Primavera, sette meraviglie! La gallery della splendida vittoria sul Cesena

Oggi alle 16:36News
di Francesco Finulli
fonte cortesia dello Sportitalia Village

Vittoria memorabile del Milan Primavera che, nella nona giornata del campionato di Primavera 1, ha sconfitto con un perentorio 7-2 il Cesena che, oggi, si è presentato allo Sportitalia Village come squadra terza in classifica e con 8 reti subite in totale. Una vittoria che è la terza nelle uiltime sei e che è stata targata soprattutto dalla meravigliosa tripletta di Simone Lontani, classe 2008 che ora partirà alla volta del Qatar per rappresentare l'Italia ai Mondiali U17.

A completare l'opera i gol di Ossola, Mancioppi, Castiello e un autogol sempre propiziato da quest'ultimo. In generale una gara in cui tutti i giocatori, vuoi per parate, per giocate decisive o assist, sono riusciti a mettersi in mostra in maniera positiva. Con questo risultato, in attesa degli altri risultati del weekend, il Milan si porta a un solo punto dalla zona playoff. Di seguito la redazione di MilanNews.it vi propone una gallery fotografica con le migliori immagini della partita odierna.