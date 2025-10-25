Gabbia regala una grande emozione alla signora Sabrina per il suo compleanno: un regalo da milanista vera grazie ai suoi figli

Milan-Pisa non sarà stata una partita da ricordare dal punto di vista sportivo. Ma c'è almeno un motivo affinché resti indimenticabile, soprattutto nella testa e nel cuore della signora Sabrina, 54enne infermiera e tifosissima milanista. Per il suo compleanno, scoccato proprio ieri, i suoi figli Micole, Chiara e Jacopo hanno pensato di renderle onore omaggiandola con il video saluto da parte di un calciatore del Milan, giunto a destinazione grazie a Matteo Gabbia: "Ciao Sabrina, come stai? Ho saputo dai tuoi figli - dice Gabbia nel video inviato alla famiglia - che è il tuo compleanno. Volevo farti tantissimi auguri, un grandissimo saluto e un grandissimo abbraccio. E volevo soprattutto ringraziarti per quello che fai ogni giorno per le persone che trovi nel tuo lavoro: sei davvero una fonte di ispirazione per le persone e per i tuoi figli. Passa un bel compleanno assieme alla tua splendida famiglia. Auguri ancora e un abbraccio grande".

La reazione della signora al video è stata piena di gioia e di felicità. E non poteva essere altrimenti... I suoi figli raccontano che la mamma vive ogni partita come se fosse la finale di Champions League: "esulta, si emoziona, soffre e spera con i colori rossoneri nel cuore. Il Milan, per lei, non è solo una squadra: è una parte di famiglia, una passione che la accompagna da tutta la vita". Con la stessa passione - e con tantissima cura - si prende poi cura dei suoi pazienti al lavoro in ospedale: "Lo fa sempre - spiegano i figli - con un sorriso, anche quando la vita non è facile, anche quando la stanchezza si fa sentire. La sua forza è silenziosa ma immensa. La sua bontà è contagiosa".

Tanti auguri, signora Sabrina!





