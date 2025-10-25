Serie A, la classifica aggiornata: il Como resta a -4 dal Milan, sale l'Udinese

Oggi alle 17:23News
di Antonello Gioia

Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo Como-Parma (0-0) e Udinese-Lecce (3-2):

1. Milan 17*
2. Inter 15
3. Napoli 15
4. Roma 15
5. Bologna 13
6. Como 13*
7. Juventus 12
8. Udinese 12*
9. Atalanta 11
10. Sassuolo 10
11. Cremonese 10
12. Lazio 8
13. Cagliari 8
14. Torino 8
15. Parma 7*
16. Lecce 6*
17. Hellas Verona 4
18. Pisa 4
19. Fiorentina 3
20. Genoa 3