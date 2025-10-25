Ramazzotti: "Inutile dire che le pressioni perché Milan-Como non si giochi a Perth rimangono"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it su Milan-Como a Perth: "La Football Australia ha inviato alla Fifa, nella notte italiana, la lettera attraverso la quale dà ufficialmente il suo via libera all'organizzazione di Milan-Como a Perth. L'ok della federazione australiana segue quello, già arrivato, da parte dell'Uefa. Tutti i pezzi del mosaico non sono ancora a posto e adesso serve l'ok da parte della Asian Football Confederation e poi quello finale da parte della Fifa. Poi non ci saranno più dubbi. Una tra Asian Football Confederation e Fifa dirà di no? Inutile dire che le pressioni perché Milan-Como non si giochi a Perth rimangono, soprattutto dopo che il Barcellona e Villarreal hanno visto stoppare il loro proposito di giocare a Miami dalle altre società della Liga e dalle proteste dei calciatori in campo (tutti fermi per i primi 15 secondi di ogni casa).

Nel caso di Milan-Como adesso la decisione spetta all'Afc, chiamata a decidere in maniera indipendente e senza condizionamenti esterni, dopo che i passaggi precedenti hanno dato la risposta ("via libera") che gli organizzatori speravano. Un no da parte dell'Afc o della Fifa farebbe saltare il banco, ma l'ok di ieri notte da parte della Football Australia è considerato un altro passo importante nella direzione auspicata dai due club e della Lega Calcio Serie A. Staremo a vedere se decisivo".