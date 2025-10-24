Desailly ricorda il suo Milan: "Tutto ruotava intorno alla vittoria"

Marcel Desailly, ex giocatore del Milan che con i rossoneri ha vinto tutto, è stato intervistato in esclusiva dal blog rossonero Milan Reports: un'occasione per ripercorrere il suo periodo come giocatore del Diavolo ma anche per parlare dell'attualità milanista. Queste le parole di Desailly sul Milan di ieri: "Ah, la squadra del Milan! Ricorda che ho vinto la Champions League con il Marsiglia nel 1993 e, ai nostri occhi, il Milan era assolutamente magnifico. Quindi, l’anno dopo, quando li ho raggiunti, era come vivere in un sogno. E in effetti, il sogno era realtà".

Continua Desailly: "È un club davvero straordinario. All’epoca c’era Silvio Berlusconi, che aveva messo in piedi le infrastrutture di Milanello, e lo stadio di San Siro era semplicemente fantastico. E poi, in quel periodo, c’era la base dello spirito italiano. C’erano tanti giocatori della Nazionale italiana, la maggior parte — otto giocatori della Nazionale — che erano davvero i leader della squadra del Milan. Quindi è stato grandioso. Tutto ruotava intorno alla vittoria. Tutto ruotava intorno al portare la prestazione al massimo livello".