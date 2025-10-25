Moretto: "Adriano Galliani è sempre più lontano dal possibile ritorno al Milan ed è un po’ più vicino all’arrivo in FIFA"
Il futuro di Adriano Galliani, che da poco ha lasciato la carica di AD del Monza dopo la cessione delle quote societarie da parte di Fininvest, potrebbe non essere al Milan come sembrava che fosse. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ne parla così:
"Vi confermo quanto già raccontato nei giorni scorsi relativamente ad alcuni cambi a livello societario, nel senso che Calvelli entrerà a far parte del CdA rossonero in programma tra pochissimo. Mi arrivano ulteriori conferme sul fatto che Adriano Galliani è sempre più lontano dal possibile ritorno al Milan ed è un po’ più vicino all’arrivo in FIFA. Ha sul tavolo una proposta da parte della FIFA e Galliani ci sta pensando seriamente: è una proposta seria, allettante e molto interessante per lui".
