Scacchi: “Difficoltà del Milan iniziate con le assenze di Rabiot e Pulisic”
Intervneuto ai microfoni di Radio Sportiva, Stefano Scacchi, giornalista de La Stampa, ha parlato delle difficoltà del Milan emerse con le assenze di Pulisic e Rabiot, ritenute pedine fondamentali per il centrocampo e nella fase realizzativa che, senza l'11, sta faticando parecchio. Queste le sue parole:
"Il Milan fin quando ha potuto disporre dell'11 titolare è andato molto bene, esprimendo anche un gioco interessante. La coincidenza tra le difficoltà nelle ultime due partite e le assenze di Rabiot e Pulisic mi sembra abbastanza evidente":
È chiaro che il francese e lo statunitense sono fondamentali per la squadra e per il gioco di Allegri e la loro perdita per di più in contemporanea è sicuramente pesante, sia a livello tecnico sia a livello di leadership. È anche vero però che fino al 23 novembre, dopo la sosta, i due giocatori non saranno a disposizione e, dato che abbiamo ancora 3 partite da giocare senza di loro, è inutile anche rimarcarlo ogni post partita e cercare il più possibile di stringere i denti.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan