Scacchi: “Difficoltà del Milan iniziate con le assenze di Rabiot e Pulisic”

vedi letture

Intervneuto ai microfoni di Radio Sportiva, Stefano Scacchi, giornalista de La Stampa, ha parlato delle difficoltà del Milan emerse con le assenze di Pulisic e Rabiot, ritenute pedine fondamentali per il centrocampo e nella fase realizzativa che, senza l'11, sta faticando parecchio. Queste le sue parole:

"Il Milan fin quando ha potuto disporre dell'11 titolare è andato molto bene, esprimendo anche un gioco interessante. La coincidenza tra le difficoltà nelle ultime due partite e le assenze di Rabiot e Pulisic mi sembra abbastanza evidente":

È chiaro che il francese e lo statunitense sono fondamentali per la squadra e per il gioco di Allegri e la loro perdita per di più in contemporanea è sicuramente pesante, sia a livello tecnico sia a livello di leadership. È anche vero però che fino al 23 novembre, dopo la sosta, i due giocatori non saranno a disposizione e, dato che abbiamo ancora 3 partite da giocare senza di loro, è inutile anche rimarcarlo ogni post partita e cercare il più possibile di stringere i denti.