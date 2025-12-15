Pellegatti a gran voce: “SOS, comprate! Se non vogliono lottare per lo scudetto che lo dicano”

Nel finale di partita tra Milan e Sassuolo, match giocato domenica alle 12:30 con i rossoneri che hanno sciupato l'occasione di allungare sul Napoli che nel pomeriggio ha perso a Udine contro l'Udinese, Carlo Pellegatti ha postato un video sul suo canale YouTube in cui grida a gran voce l'esigenza del Milan di intervenire sul mercato. Vediamo le sue parole:

"Comportate ! Non si può finire una partita avendo tre giocatori centrali, perchè si è fatto male anche Gabbia. Dobbiamo aspettare che si facciano male per capire che l'organico è ridotto. Allegri e i suoi ragazzi meritano un aiuto. SOS, comprate ! Serve una punta, lo volete capire. Nkunku ha fallito la prova del 9, non è quel ruolo lì, non può fare il centravanti. Capiamola questa cosa. Bartesaghi doppietta, ha segnato più gol di Gimenez e Nkunku in campionato. Comprate, oppure dite "Signori, ci interessa arrivare tra le prime quattro e con questa squadra lo possiamo fare". Io mi auguro di poter andare adesso a chiedere ad Allegri "pensi di essere vicino agli altri a marzo con questo organico ?". Può capitare che Leao si infortuni, Fofana si infortuni Ma Saelemaekers fra due mesi lo portiamo via, che sta giocando in maniera straordinaria. Loftus-Cheek, che ha giocato una buona partita, ma giocano semrpe loro. Ma è davanti e di dietro che conta, si preoccupano solo di cercare il portiere del prossimo anno"