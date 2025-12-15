Brocchi: "Allegri ha mentalizzato il Milan nell'essere umile, come se fosse 'provinciale'"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con Fuoriclasse, l'ex centrocampista di Milan e Lazio, fra le altre, Cristian Brocchi è intervenuto negli studi di DAZN per parlare della formazione di Massimiliano Allegri, reduce dall'ennesimo risultato deludente contro una neopromossa:

"L'anno scorso il limite del Milan era che non riusciva a restare nella partita. Allegri ha creato una squadra solida. Poi ti può piacere e non ti può piacere come gioca a calcio, ma questo è un altro argomento. Secondo me ha mentalizzato una squadra nell'essere compatta, umile, perché a volte li vedi lavorare insieme come se fossero una "provinciale". Però in alcuni momenti della gara si sentono il Milan, e quando si sentono superiori all'avversario commettono l'errore. Secondo me l'ultimo step che servirà a Max per stare lì e giocarsela fino all'ultima giornata è questo aspetto qui".