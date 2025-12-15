Gimenez, ipotesi operazione: anche Sky conferma. Il Milan su Fullkrug

vedi letture

Anche Sky Sport conferma la nostra anticipazione su Santiago Gimenez (CLICCA QUI): Peppe Di Stefano, in diretta, ha raccontato di come il calciatore sia andato in Olanda per un consulto medico specialistico per vederci chiaro sulla caviglia. Al momento non è esclusa neanche l'opzione dell'intervento chirurgico. In ogni caso non è stata presa ancora una decisione, e ogni scelta verrà fatta in comune accordo con il club.

Anche per questo il Milan sta pensando di cautelarsi sul mercato andando a bloccare Niclas Fullkrug del West Ham: nel caso in cui si arrivasse ad un accordo totale su formule e contratti l'inviato di Sky ha raccontato di come ci sia anche chi dice che il tedesco possa arrivare in Italia nei giorni prima di capodanno per poi essere a disposizione alla ripresa del campionato a gennaio. È una situazione da monitorare con attenzione.