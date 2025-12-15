Saelemaekers rinnova, arrivano i complimenti da compagni ed ex. Ci sono anche Giroud e Tonali

Nel pomeriggio di oggi il Milan ha comunicato il rinnovo di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031, col decorso del nuovo contratto a partire dal 1 luglio 2026. Il belga ci ha tenuto a ringraziare tutti con un post su Instagram: "Rossoneri, oggi è uno di quei giorni che ti fanno fermare un attimo e guardarti indietro con il cuore pieno di gratitudine. Sono arrivato al Milan nel 2020, con un sogno grande e tanta voglia di crescere. In questi anni ho vissuto momenti indimenticabili, sacrifici, emozioni forti. Ci sono stati anche anni lontano, in prestito, esperienze che mi hanno fatto maturare come uomo e come calciatore… ma nel profondo non me ne sono mai andato davvero. E alla fine sono tornato a casa mia. Rinnovo fino al 2031, e lo faccio con orgoglio, riconoscenza e una fame ancora più grande di prima. Grazie alla società per la fiducia, ai compagni, allo staff e soprattutto a voi tifosi, che non avete mai smesso di credere in me, anche quando ero lontano dal campo di San Siro. Questo è solo l’inizio. Continuiamo a scrivere la nostra storia insieme. Forza Milan, sempre".

Sotto il post Instagram sono arrivati gli auguri di tanti amici ed ex compagni di squadra. Giroud ha commentato con un'emoji con gli occhi a cuoricino, Tonali ha commentato con un "Meritato fratello". Congratulazioni anche da parte di Calabria e Tomori, mentre Leao assicura che "arriveranno grandi cose".