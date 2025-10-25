Serie A, la classifica aggiornata: Milan secondo in solitaria

Questa la classifica di Serie A aggiornata dopo Napoli-Inter 3-1. Rossoneri attualmente secondi dopo il 2-2 di ieri contro il Pisa.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA.

1. Napoli 18*
2. Milan 17*
3. Inter 15*
4. Roma 15
5. Bologna 13
6. Como 13*
7. Juventus 12
8. Udinese 12*
9. Atalanta 11
10. Sassuolo 10
11. Cremonese 10
12. Lazio 8
13. Cagliari 8
14. Torino 8
15. Parma 7*
16. Lecce 6*
17. Hellas Verona 4
18. Pisa 4
19. Fiorentina 3
20. Genoa 3
* una partita in più