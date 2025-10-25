Serie A, Napoli batte Inter 3-1: tanti episodi al Maradona
Il big match tra Napoli ed Inter non delude e regala gol, polemiche, emozioni e tanto di cui parlare. Padroni di casa avanti a fine primo tempo con un rigore, molto dubbio e generoso, conquistato da Di Lorenzo. De Bruyne calcia e si fa male: costretto al cambio, lascia il Napoli in apprensione. L'Inter non molla e spinge tanto, prendendo una traversa con Bastoni ed un palo con Dumfries.
Nella ripresa però è il Napoli a segnare ancora con un gol capolavoro di McTominay: destro al volo imparabile che fulmina Sommer. La partita si riaccende immediatamente con il rigore segnato da Calhanoglu, ottenuto per una sciocchezza di Buongiorno che va a contendere un pallone in area con la mano. Il Napoli fa quadrato e trova il gol del definitivo 3-1 con un sinistro potente di Anguissa in area di rigore.
