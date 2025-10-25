Sunderland batte Chelsea allo scadere con un gol simile a quelli di Leao ed Athekame: in Inghilterra nessuno si sogna di protestare

Il Sunderland ha battuto il Chelsea a Stamford Bridge con un 1-2 in rimonta, col gol decisivo di Talbe al minuto 93. Una rete che è arrivata dopo un contropiede condotto da Brobbey, bravissimo a proteggere palla in area e aspettare l'arrivo di un compagno a rimorchio.

Talbe tira dal limite e la piazza sul palo lontano con un piattone preciso e potente: ironia della sorte, al momento del tiro c'era un suo compagno di squadra in fuorigioco sulla linea di visione del portiere Robert Sanchez. Proprio come successo ieri sera con Pavlovic sul tiro di Leao e Fofana sul tiro di Athekame.

Anche a Stamford Bridge il gol è stato giustamente convalidato (tiro da fuori, giocatore in "fuorigioco" distante dal portiere), con un'unica differenza: in Inghilterra nessuno si è sognato di montare il solito teatrino mediatico che accompagna i gol del Milan. Tra l'altro, nessuno si era sognato di fiatare (anche perché non c'è niente da dire) quando Dimarco fa un gol simile, con Lautaro in posizione di fuorigioco che si trova sulla traiettoria della palla. Indignazione a comando?