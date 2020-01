E' terminata pochi minuti fa l'importante sfida tra Venezia e Milan, gara valevole per la quattordicesima giornata di campionato. I rossoneri, in testa alla classifica, ottengono il decimo successo consecutivo grazie alla doppietta di Maldini nel secondo tempo. I ragazzi di Giunti con questa importante vittoria allungano in classifica verso l'obbiettivo stagionale: la promozione.