Primi tre punti per il Cagliari: battuto il Parma, ancora fermo a una vittoria

Il Cagliari ha trovato finalmente la sua prima vittoria del campionato: dopo un inizio di stagione in Serie A molto complicato, oggi gli uomini di mister Davide Nicola sono riusciti a portarsi a casa i primi tre punti dell'anno contro il Parma in quello che è un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. I sardi hanno espugnato il Tardini con il risultato di 3-2 al termine di una gara con un finale concitatissimo. Alla fine è l'attaccante Roberto Piccoli a segnare il gol decisivo.

Il Cagliari era andato in vataggio con Zortea nel primo tempo. Nel corso della ripresa in pochi minuti il pareggio di Man, il nuovo vantaggio isolano con Marin e il successivo pareggio emiliano con Hernani su rigore al minuto 87. Neanche il tempo di festeggiare per gli uomini di Pecchia che sul ribaltamento di fronte arriva Piccoli che regala la vittoria al Cagliari.