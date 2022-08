Primo errore di Insigne al Toronto, sbaglia il rigore della vittoria nel finale

Fonte: tuttomercatoweb.com

Seconda presenza in maglia Toronto e primo errore per Lorenzo Insigne, che nella notte italiana, contro il New England Revolution, si è fatto ipnotizzare dal dischetto dal portiere avversario Petrovic, fallendo una grande occasione sul risultato di 0-0, a poco meno di dieci minuti dalla fine. La sfida si è poi conclusa in pareggio, con un Insigne uscito amareggiato per l'errore.