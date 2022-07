Primo giorno di Adli in rossonero. I suoi numeri in carriera con il Bordeaux

MilanNews.it

Tra i più osservati oggi a Milanello, in occasione del raduno dei Campioni d'Italia per dare il via alla nuova stagione, Yacine Adli. Il centrocampista francese, comprato la scorsa estate ma lasciato in prestito al Bordeaux per un'ulteriore stagione, ha destato la curiosità dei presenti presso il centro sportivo di Carnago. Riavvolgiamo il nastro e vediamo quali sono stati i suoi numeri nei suoi 4 anni con i Girondini. Adli ha giocato tra Ligue 1, coppa di lega e coppa di Francia 104 partite con il Bordeaux, andando a segno 6 volte e fornendo 16 assist.