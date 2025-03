Probabile formazione di Milan-Lazio: domani la rifinitura a Milanello, Conceiçao pensa all'11 anti-biancocelesti

Vigilia di Milan-Lazio, domani sera a San Siro arrivano i biancocelesti di Baroni ed è letteralmente l'ultima chiamata per una difficilissima rincorsa Champions: non vincere contro la Lazio vorrebbe dire al 99% abbandonare ogni velleità su un piazzamento tra i primi quattro posti. L'ambiente è insofferente, come dimostra la protesta incalzante del tifo organizzato che ieri ha toccato Casa Milan e Milanello: in un clima del genere come reagirà la squadra? Conceiçao, che domattina farà la rifinitura a Milanello e sarà lì che scioglierà i dubbi di formazione, ha assicurato che l'angoscia dei tifosi quando si perde è anche la sua angoscia. Questa sera la squadra non andrà in ritiro, l'appuntamento è per domattina al centro sportivo rossonero.

Oggi nessuna prova di formazione, visto che sono scesi in campo solo i calciatori che non hanno giocato giovedì contro il Bologna. Si può quindi ipotizzare l'undici che verrà schierato domenica sera sarà molto simile a quello che era stato scelto inizialmente per affrontare la squadra di Italiano, prima che un'incertezza fisica di Pulisic obbligasse Conceiçao a cambiare i piani. In attesa delle prove decisive di domani si può pensare ad un Milan con Maignan in porta, Jimenez e Theo sui lati e due posti per tre giocatori: Tomori, Pavlovic e Thiaw. A centrocampo Musah e Fofana per dare equilibrio, Pulisic, Reijnders e Leao sulla trequarti alle spalle di Santi Gimenez.

LA PROBABILE FORMAZIONE DI MILAN-LAZIO

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

20 Jimenez 28 Thiaw 31 Pavlovic 19 Theo

80 Musah 29 Fofana

11 Pulisic 14 Reijnders 10 Leao

7 Gimenez

All. Sergio Conceiçao

A disp.: Sportiello, Torriani, Tomori, Gabbia, Terracciano, Bartesaghi, Bondo, Sottil, Chukwueze, Joao Felix, Abraham, Jovic, Camarda.

Diffidati: Musah

Ballottaggi: Pulisic/Joao Felix, Thiaw/Tomori

Indisponibili: Loftus-Cheek, Walker, Florenzi, Emerson Royal

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Data: domenica 2 marzo 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Passeri – Costanzo

IV ufficiale: Fourneau

VAR: Mazzoleni

AVAR: Pezzuto