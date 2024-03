probabile formazione Florenzi a sinistra, c'è Thiaw con Tomori in difesa. Pulisic titolare

vedi letture

Dopo la sosta per le nazionali, è il momento di tornare in campo per il Milan che sarà impegnato sul campo della Fiorentina, nella sfida valida per la 30^ giornata di Serie A. Per questa gara, Stefano Pioli dovrà a fare meno dello squalificato Theo Hernandez e così come terzino sinistro verrà adattato Alessandro Florenzi. A destra ci sarà Davide Calabria, mentre al centro della difesa, al fianco di Fikayo Tomori, dovrebbe trovare spazio Malick Thiaw dal primo minuto. In mezzo al campo, ci dovrebbe essere la coppia composta da Tijjani Rejnders, reduce dal primo gol con l'Olanda, e Ismael Bennacer. Davanti, alle spalle di Olivier Giroud, giocheranno i soliti tre, vale a dire Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao.

FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

Maignan

Calabria Thiaw Tomori Florenzi

Reijnders Bennacer

Pulisic Loftus-Cheek Leao

Giroud

All.: Stefano Pioli

A disp.: Sportiello, Nava, Gabbia, Simic, Terracciano, Adli, Musah, Chukwueze, Jovic, Okafor.

Indisponibili: Pobega, Kalulu, Kjaer, Mirante

Diffidati: Musah, Loftus-Cheek

Squalificati: Theo Hernandez

Ballottaggi: Gabbia-Thiaw, Adli-Bennacer, Chukwueze-Pulisic

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: MARESCA

Assistenti: PASSERI – COSTANZO

IV uomo: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUIDA

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN

Data: sabato 30 marzo 2024

Ore: 20.45

Stadio: Stadio Franchi, Firenze

TV: DAZN, zona DAZN, Sky

Web: MilanNews.it