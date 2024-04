Florenzi a DAZN: "È dalle cadute che si impara, più che quando si vince”

Alessandro Florenzi ha parlato a DAZN nel pre partita di Juventus-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Che valore ha per voi questa partita? “Valore importante come tutte le partite, è ovvio che dare un segnale oggi sarebbe importante per noi e per tutto l’ambiente milan”

Come si reagisce ad un derby perso così? “Si reagisce girando pagina e provando a trovare le forze, ognuno dentro sé stesso. Abbiamo fatto una settimana importante per quello che è il nostro percorso. È dalle cadute che si impara, più che quando si vince”.