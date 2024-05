Pioli: "Non siamo una squadra difensivista ma non dobbiamo prendere tutti quei gol"

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari. Il tecnico rossonero ha parlato del suo stile di gioco:

"È l'allenatore che dà un'idea, dei principi, dei concetti, poi ci sono le caratteristiche dei giocatori che vanno in campo. Non siamo una squadra difensivista, ma non dobbiamo prendere tutti quei gol lì. Poi è vero che preferiamo segnare un gol in più degli altri piuttosto che prenderne uno in meno".

Come state?

"La squadra sta bene. Poi siamo a fine stagione, una stagione complicata, dura, quindi c'è chi ha meno energie. Sceglierò chi ha la condizione migliore possibile".

Il Cagliari era dato per spacciato...

"È allenato da un grandissimo allenatore. Io ho avuto tre maestri: Trapattoni, Bagnoli e Ranieri. Claudio è un top in tutto. Dove è andato, ha ottenuto grandissimi risultati. Lui sa quanto lo stimi, ma sa anche quanto sia importante la partita per loro".