De Ketelaere sarà riscattato dall'Atalanta. Pioli: "Ha sofferto la prima stagione in un torneo diverso"

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari. Il tecnico rossonero commenta la stagione di Charles De Ketelaere, che con la maglia dell'Atalanta si è rilanciato dopo una pessima stagione in rossonero. Per ammissione del presidente degli orobici, Antonio Percassi, il belga verrà riscattato. Rimpianti?

"Charles l'anno scorso era alla prima stagione in un campionato diverso, ha sofferto questa novità. Quest'anno si è trovato con una esperienza superiore in un ruolo più adatto. Se ho mai pensato di cambiargli ruolo? No, perché avevamo altre idee".

23 anni, De Ketelaere in questa stagione ha raccolto complessivamente 44 presenze, segnato 11 reti e servito 9 assist. Gli orobici hanno preso il giocatore in prestito dal Milan con un diritto di riscatto fissato a 22 milioni più 2 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.