De Ketelaere rinato a Bergamo, Pioli: "Mai pensato di cambiargli ruolo. Avevamo altre idee"

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari. Il tecnico rossonero incalzato dai giornalisti presenti, commenta la decisione dell'Atalanta di riscattare Charles De Ketelaere dopo una stagione in cui il belga si è rilanciato alla grande, segnando 11 reti in 44 partite. Decisamente tutt'altro bilancio rispetto al flop rossonero. E dice la sua anche sulla collocazione tattica del giocatore:

"Charles l'anno scorso era alla prima stagione in un campionato diverso, ha sofferto questa novità. Quest'anno si è trovato con una esperienza superiore in un ruolo più adatto. Se ho mai pensato di cambiargli ruolo? No, perché avevamo altre idee".