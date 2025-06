L'Italia vince solo 2-0, Haaland fa volare la Norvegia: la classifica

Per 62 minuti l’Italia, nell'ultima serata da ct di Luciano Spalletti, ha sperato che da Tallinn arrivassero buone notizie. Poi è arrivato Erling Haaland. La Norvegia continua infatti il suo percorso - purtroppo per gli azzurri - perfetto, superando col risultato di 1-0 l’Estonia nell’altra gara del gruppo I delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026.

A decidere la partita, come detto, è stata una rete del centravanti norvegese del Manchester City: grazie a questo risultato, la selezione di Oslo, dopo il 3-0 rifilato all’Italia, sale a quota 12 punti nelle prime quattro partite del raggruppamento, con un differenza reti positiva di +11.

È proprio questo risultato a dare il segno di quanto la vittoria conquistata a Reggio Emilia dall’Italia per 2-0 sulla Moldavia non aumenti di molto le possibilità di evitare i playoff per l’accesso ai Mondiali, dato che inseguiamo i norvegesi non solo nella classifica generale - rimediabile, considerando il ritorno -, ma soprattutto nella differenza reti, primo criterio di riferimento in caso di arrivo a pari punti.

La classifica aggiornata del gruppo I

Norvegia 12 punti (4 partite giocate, differenza reti +11)

Israele 6 (3 partite giocate, differenza reti +1)

Italia 3 (2 partite giocate, differenza reti -2)

Estonia 3 (3 partite giocate, differenza reti -2)

Moldova 0 (3 partite giocate, differenza reti -10)