Pulisic: "Il trasferimento al Milan è stato molto importante per me. Un grande passo"

vedi letture

Christian Pulisic ha rilasciato un’intervista al canale YouTube della Lega Serie A. Lo statunitense parla della sua rinascita calcistica a Milano ma non solo, toccando anche tanti temi personali.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Come vedi ora il tuo trasferimento in Italia? “Il mio trasferimento al Milan è stato molto importante per me. Un grande passo nella mia carriera. Indossare la maglia del Milan è incredibile. Ovviamente, per la storia di questo club. Ci sono stati giocatori leggendari, squadre leggendarie. Quindi è davvero un onore per me ogni volta che posso indossare la maglia del Milan”.

A Londra come stavi? “A Londra mi sono trovato bene ma per fare il passo successivo dovevo trovare un grande club che mi volesse davvero e che mi ha dato subito l’opportunità appena arrivato. È stato davvero un passo incredibile nella mia carriera”.

Che ne pensi della Serie A? “La Serie A è un gran campionato. Pazzesco, hai una grande sfida ogni settimana, sia che giochi contro un blocco basso o a uomo contro uomo. È un modo davvero divertente di giocare”.