Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e obiettivi. Il borsino del 12 giugno

Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per l'estate 2025, con gli acquisti e cessioni ufficiali:

ACQUISTI

CESSIONI

Marco Pellegrino (difensore - Boca Juniors)

Tijjani Reijnders (centrocampista - Manchester City)

OBIETTIVI

Samuele Ricci (centrocampista - Torino)

Nicolò Rovella (centrocampista - Lazio)

Maxime De Cuyper (difensore - Club Brugge)

Giovanni Leoni (difensore - Parma)

Luka Modric (centrocampista - svincolato)

RUMOURS IN ENTRATA

Andrea Cambiaso (difensore - Juventus)

Vanja Milinkovic-Savic (portiere - Torino)

Zion Suzuki (portiere - Parma)

Mateo Retegui (attaccante - Atalanta)

Oleksandr Zinčenko (difensore - Arsenal)

Niklas Süle (difensore - Borussia Dortmund)

Ayyoub Bouaddi (centrocampista - Lille)

Adrien Rabiot ( centrocampista - Marsiglia)

VOCI CESSIONI

Theo Hernandez (difensore - Al Hilal, Atletico Madrid)

Mike Maignan (portiere - Chelsea)

Rafael Leao (attaccante - Bayern Monaco)

Luka Jovic (attaccante - Botafogo, Cruz Azul)

Yunus Musah (centrocampista - Napoli)

LE DATE DEL CALCIOMERCATO ESTIVO 2025

Seguendo l'input della FIFA, anche la FIGC ha previsto una sessione speciale di calciomercato prima del Mondiale per Club per tutte le squadre di Serie A, così come in tutto il resto del mondo: apertura in programma il 1 giugno 2025 e conclusione per il 10 giugno 2025 alle ore 20:00. La seconda parte della sessione estiva del calciomercato che inaugurerà la stagione 2025/2026 si aprirà il 1 luglio e si concluderà il 1 settembre alle ore 20:00.