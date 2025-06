Visite mediche di Modric rinviate: le farà dopo il Mondiale per Club

vedi letture

Le ultime sul centrocampo del Milan da Gianluca Di Marzio, in diretta a "Calciomercato - L'Originale" su Sky Sport: "Modric farà le visite dopo il Mondiale per Club, non è in dubbio che giocherà col Milan. Resta caldo a centrocampo il nome di Bouaddi del Lille, giocatore che piace molto a Max Allegri".