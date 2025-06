Modric-Milan, ecco quando il croato sosterrà le visite mediche

Le ultime sul centrocampo del Milan da Gianluca Di Marzio, in diretta a "Calciomercato - L'Originale" su Sky Sport: "Modric farà le visite dopo il Mondiale per Club, non è in dubbio che giocherà col Milan. Resta caldo a centrocampo il nome di Bouaddi del Lille, giocatore che piace molto a Max Allegri".

Christian Pulisic ha scelto di non partecipare alla Gold Cup con gli USA quest'estate per riposarsi in modo adeguato e arrivare nel modo giusto alla stagione che porterà al Mondiale 2026, che si giocherà proprio negli Stati Uniti. Il numero 11 del Milan è stato intervistato da CBS Sports Golazo America e ha parlato di questo argomento e non solo.

“Quando ero al Chelsea e abbiamo giocato contro il Real Madrid a fine partita parlavo con Kovacic. Sai, ho origini croate da parte di mio nonno e tutti i miei cugini, per farti capire, hanno chiamato il loro cane “Luka” per Luka Modric! È un idolo nella mia famiglia. Ho detto a Kovacic che avrei davvero voluto la sua maglia, anche per la mia famiglia. Un giocatore leggendario”.