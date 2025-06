Braglia fiducioso: "Per me il Milan si rivaluterà l'anno prossimo"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha toccato alcuni dei temi più importanti di attualità in Serie A, dicendo la sua anche sul nuovo corso del Milan di Max Allegri.

Milan, ci sono nomi importanti in ballo:

"Si sta muovendo come non ha fatto i due anni prima. Ci sono ruoli definiti ora, vedi Allegri e Tare, che porteranno a vincere lo Scudetto. Stanno costruendo uno staff tecnico importante. Per me Maignan rimarrà, ma nello staff hanno preso Filippi come allenatore dei portieri, uno dei più bravi su piazza. E questo mi fa dire che sono fiducioso. Allegri? Era un uomo solo negli ultimi periodi alla Juve. Tare è un uomo di sport, avrà lui al suo fianco e per questo sono molto fiducioso. Qualche giocatore andrà via, ma rimango positivo. Nessuno lo scorso anno dava credito al Napoli di Conte e abbiamo visto, il Milan è nella stessa situazione. Per me Milan e Roma si rivaluteranno il prossimo anno".