Luka Jovic decisivo all'esordio con l'AEK. In rete anche Abraham col Besiktas
Luka Jovic subito decisivo con la maglia dell'AEK Atene. Il serbo ha fatto il suo esordio questa sera, nella sfida di ritorno di Conference League che ha visto i greci sfidare i ciprioti dell'Aris. Dopo lo 0-0 dell'andata, ad Atene l'AEK riesce a vincere solamente dopo i tempi supplementari. Gettato nella mischia al 100', Jovic ha colpito nove minuti più tardi, segnando la rete del definitivo 3-1. Estremamente sfortunato il sorteggio dei playoff, che ha accoppiato gli ellenici all'Anderlecht.
Da segnalare il gol anche di un altro ex milanista, ossia Tammy Abraham nel successo del Besiktas per 3-2 contro gli irlandesi del St. Patrick's. L'inglese si era già distinto nella partita d'andata, segnando una tripletta. I turchi sfideranno ai playoff di Conference League il Losanna.
