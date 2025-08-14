Domenica 17 c'è Milan-Bari: M5 chiude più tardi. Le info da ATM
In occasione di Milan-Bari, match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia in scena domenica 17 agosto a San Siro con fischio d'inizio alle 21.15, ATM informa che la metropolitana lilla M5 chiude alle 00.30. Queste le info dell'Azienda Trasporti Milanesi:
"Domenica 17 agosto, c’è la Coppa Italia. M5 chiude più tardi, ultimi treni da Bignami e San Siro alle 00:30. Le stazioni M5 di Segesta e Ippodromo chiudono sul finire della partita".
Domenica 17 agosto, c’è la #CoppaItalia. M5 chiude più tardi, ultimi treni da Bignami e San Siro alle 00:30. Le stazioni M5 di Segesta e Ippodromo chiudono sul finire della partita. Maggiori info: https://t.co/dHya5CeoJW pic.twitter.com/Cmq7KlGcLY— Azienda Trasporti Milanesi (@atm_informa) August 14, 2025
