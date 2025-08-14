Domenica 17 c'è Milan-Bari: M5 chiude più tardi. Le info da ATM

Ieri alle 23:00News
di Manuel Del Vecchio

In occasione di Milan-Bari, match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia in scena domenica 17 agosto a San Siro con fischio d'inizio alle 21.15, ATM informa che la metropolitana lilla M5 chiude alle 00.30. Queste le info dell'Azienda Trasporti Milanesi

"Domenica 17 agosto, c’è la Coppa Italia. M5 chiude più tardi, ultimi treni da Bignami e San Siro alle 00:30. Le stazioni M5 di Segesta e Ippodromo chiudono sul finire della partita".