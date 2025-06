MN - Baseggio: "Quando il Milan prese De Ketelaere dissi subito che il Milan doveva dargli il tempo di ambientarsi"

vedi letture

Ardon Jashari è un obiettivo concreto del Milan. Nazionale svizzero, origini macedoni, il centrocampista difensivo può essere il classico colpo alla Tare se non fosse che il Club Brugge, titolare del suo cartellino, chiede già cifre da top club. Per conoscerlo meglio ne abbiamo parlato con un grande esperto di calcio belga nonché ex nazionale dei diables rouges come Walter Baseggio. Ecco le sue parole a MilanNews.it:

Il precedente col Brugge, De Ketelaere, non è stato fortunatissimo

"Quando il Milan prese De Ketelaere dissi subito che il Milan doveva dargli il tempo di ambientarsi, che forse sarebbe stato meglio darlo in prestito e riprenderlo dopo un anno. Fu un errore dei rossoneri, che peraltro pagarono un prezzo di cartellino davvero troppo alto in quel momento".

Questione di personalità che a CDK è evidentemente mancata. Nel caso di Jashari?

"La personalità non gli manca. È cresciuto difensivamente giocando al fianco di Mechele ed è in grado di dirigere il reparto. Ha personalità, qualità e intelligenza di gioco. Però il Milan e la Serie A sono a un livello più alto, quindi quando prendi un giocatore così, soprattutto alle cifre che chiedono, non puoi sbagliare".