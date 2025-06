MN - Baseggio: "Buon piede sinistro, bravo difensivamente, gli piace fare anche gli assist: questo è De Cuyper"

Ardon Jashari è un obiettivo concreto del Milan. Nazionale svizzero, origini macedoni, il centrocampista difensivo può essere il classico colpo alla Tare se non fosse che il Club Brugge, titolare del suo cartellino, chiede già cifre da top club. Per conoscerlo meglio ne abbiamo parlato con un grande esperto di calcio belga nonché ex nazionale dei diables rouges come Walter Baseggio. Ecco le sue parole a MilanNews.it:

Sempre nel Brugge c'è un giocatore che piace da tempo al Milan, ossia Maxim De Cuyper

"Mi piace tanto, l'ho visto tante volte e per me crescerà ancora. Già quest'anno ha fatto un ulteriore salto di qualità. E anche in nazionale belga ha fatto molto bene. Buon piede sinistro, bravo difensivamente, gli piace fare anche gli assist. Ha delle qualità ed è più pronto di Jashari per fare il grande salto. Perché De Cuyper sta giocando a certi livelli in Belgio da 2-3 anni, quindi dico che può fare il salto. E aggiungo che fra uno o due anni sarà ancora più forte".