Corradi entra nello staff di Allegri: "Voglia di mettermi in gioco"

Bernardo Corradi sarà un nuovo membro dello staff di Massimiliano Allegri. L'ex attaccante di Serie A, che fino a ieri ricopriva l'incarico di commissario tecnico della Nazionale U20, ieri pomeriggio si è recato in FIGC per rassegnare le sue dimissioni che gli permetteranno di entrare nell'universo rossonero. Corradi si unirà a uno staff ampio che prevede già nomi storici e fidati del tecnico livornese: da Landucci, Dolcetti, Trombetta, Filippi e Magnanelli.

Intanto ieri pomeriggio Bernardo Corradi è stato intercettato ieri dai microfoni di Sky Sport in uscita dalla FIGC e ha parlato così, come riporta Tuttosport: "Ho passato otto anni meravigliosi in Federazione, nei quali ho visto generazioni di calciatori crescere. Il futuro lo vedo sempre positivo, ho voglia di mettermi in gioco. Le strade tra me e la Figc si separeranno, ma sarò sempre grato perché mi hanno dato la possibilità di crescere. È come se avessi fatto una facoltà, sono arrivato alla laurea, mi è mancata la lode e ho deciso di andarmene a fare un master".