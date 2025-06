Milan Futuro, cosa accadrebbe in caso di un eventuale ripescaggio in C

Il Milan Futuro ha concluso la sua prima stagione nel modo peggiore possibile: con la retrocessione in Serie D. Di certo le colpe dei giovani calciatori sono relative se rapportate a quelle di coloro che hanno costruito il progetto male e lo hanno successivamente gestito peggio. Ma ora si deve voltare pagina anche se l'under 23 rossonera spera ancora di poter ritrovare la Serie C dalla porta di servizio. Questo però dipenderà da una situazione spiacevole per altre squadre, ovvero quelle che non hanno presentato l'iscrizione in tempo o la quale sarà rigettata dal Covisoc. Al momento sono tre le squadre che sono fallite e non faranno parte del campionaton di Serie C: Lucchese, Brescia e SPAL. Solo una di queste situazioni però potrebbe venire incontro al Milan, anche se la situazione è molto complicata. Di seguito la spiegazione.

Con un comunicato del 7 febbraio 2025, la FIGC ha stabilito l’ordine di priorità per eventuali integrazioni nel campionato di Serie C 2025/26, nel caso si liberassero posti a causa di mancati adempimenti o esclusioni. In cima alla lista ci sono le seconde squadre dei club di Serie A, seguite dalle società provenienti dalla Serie D e, infine, da quelle retrocesse dalla Serie C. Queste integrazioni si attiveranno in questi giorno dopo la deadline del 6 giugno 2025, nel caso in cui emergano posti vacanti per rinunce, revoche di affiliazione o domande d’iscrizione respinte. In questa casistica rientra la Spal.

Diversa, invece, è la procedura per la riammissione, che non riguarda le seconde squadre nemmeno se retrocesse. La riammissione può avvenire prima della scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione solo in specifici casi, come il fallimento di un club di Serie C, sanzioni sportive che comportano esclusione o retrocessione d’ufficio, o rinunce all’iscrizione. In questa casistica rientrano Lucchese e Brescia.