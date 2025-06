Milan in cerca di solidità. La Gazzetta: "Zinchenko per Theo. Kiwior al posto di Thiaw"

vedi letture

Massimiliano Allegri lavorerà tanto sulla difesa del Milan, anche perché una squadra come quella rossonera non si può permettere così tanto fragile come lo è stata nelle ultime due stagioni. Sono infatti tanti i gol presi dalla formazione rossonera, aspetto sul quale il tecnico toscano lavorerà tanto anche per cercare di ridare quella solidità ed equilibrio che sono mancati nei precedenti 24 mesi.

A fronte di questo il Milan è pronto a rifarsi la difesa, affidandosi a profili i cui nomi sono stati svelati dai colleghi de La Gazzetta dello Sport. La rosea ha infatti questa mattina titolato "Zinchenko per Theo. Kiwior al posto di Thiaw", due calciatori ai margini del progetto tecnico dell'Arsenal di Arteta che già in passato sono stati accostati alla Serie A, col centrale polacco che fra le altre cose ci ha già giocato con la maglia dello Spezia.