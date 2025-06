L'Italia U21 parte bene all'Europeo: Baldanzi decide la sfida alla Romania

vedi letture

Buona la prima per l'Italia Under 21, che al debutto all'Europeo ha battuto di misura la Romania. Decide la rete di Baldanzi nel primo tempo. Protagonista anche Desplanches, che ha parato un rigore al termine della prima frazione di gioco. Nella ripresa Italia vicina al raddoppio sempre con Baldanzi, che ha colpito un palo. L'Italia quindi si porta a tre punti, gli stessi della Spagna che nel pomeriggio aveva battuto la Slovacchia. Nel girone C successo della Georgia contro la Polonia, mentre Portogallo-Francia è terminata 0-0.

ITALIA-ROMANIA 1-0 (1-0 pt)

ITALIA (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti (86’ Kayode), Ghilardi, Pirola ©, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi (86’ Pisilli), Koleosho (63’ Ambrosino); Gnonto (63’ Casadei). A disp.: Zacchi (P), Sassi (P), Coppola, Turicchia, Doumbia, Guarino, Fazzini, Bianco. All.: Carmine Nunziata.

ROMANIA (4-3-3): Sava; Strata (61’ Sîrbu), Ignat (46’ Perianu), Ilie M., Borza; Corbu (46’ Popescu), Akdağ, Grameni (86’ Mitrov); Stoica (61’ Burnete), Munteanu ©, Ilie R. A disp.: Hindrich (P), Rafailă (P), Amzăr, Duţu, Vulturar, Mihai. All.: Răzvan Rotaru (in sostituzione dello squalificato Daniel Pancu).

Arbitro: Vassilis Fotias (GRE). Assistenti arbitrali: Andreas Meintanas (GRE) e Michail Papadakis (GRE). VAR: Angelos Evangelou (GRE). AVAR: Bastien Dechepy (FRA). Quarto ufficiale: Igor Stojchevski (MKD).

Marcatori: 26’ Baldanzi.

Note: ammoniti Munteanu (ROU) al 20’, Grameni (ROU) al 47’, Fabbian (ITA) al 90’. Recupero: 1’pt, 3’st.

I GRUPPI DELL’EUROPEO

GRUPPO A: Spagna, Italia, Romania, Slovacchia

GRUPPO B: Cechia, Inghilterra, Germania, Slovenia

GRUPPO C: Francia, Georgia, Polonia, Portogallo

GRUPPO D: Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Ucraina

*CALENDARIO, RISULTATI E CLASSIFICA DEL GRUPPO A

PRIMA GIORNATA (11 GIUGNO)

Slovacchia-Spagna 2-3

Italia-Romania 1-0

Classifica: Spagna 3, Italia 3, Romania 0, Slovacchia 0.

SECONDA GIORNATA (14 GIUGNO)

Ore 18: Spagna-Romania (Bratislava)

Ore 21: Slovacchia-Italia (Trnava, diretta su Rai 2)

TERZA GIORNATA (17 GIUGNO)

Ore 21: Spagna-Italia (Trnava, diretta su Rai 2)

Ore 21: Romania-Slovacchia (Bratislava)

*si qualificano ai quarti di finale le prime due classificate di ciascun girone